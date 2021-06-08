В Энгельсское соединении дальней авиации прибыло молодое пополнение весеннего призыва 2021 года

В Энгельсское соединении дальней авиации прибыло молодое пополнение весеннего призыва 2021 года

В специально созданных учебных подразделениях молодые военнослужащие в течение месяца проходят курс общевоинской подготовки, после чего будут распределены согласно военно-учетным специальностям для дальнейшего прохождения службы по соответствующим подразделениям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх