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На Украине могут мобилизовать десятки тысяч заключенных

На Украине могут мобилизовать десятки тысяч заключенных

Ряды ВСУ могут пополнить до 20 тысяч заключенных и людей, имеющих судимость. Об этом сообщил глава Минюста Украины Денис Малюська в интервью украинской службе Би-би-си.

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Комментарии
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Елизавета Белая
Мобилизовать то могут. Вот только доедут ли заключенные до передовой? Это люди прожженные и потрепанные жизнью. Как стадо баранов на убой они не пойдут. Скорее всего они наведут свои порядки на передовой. И те кто сейчас в заградотрядах окажутся на нулевке, а мобилизованные зеки проследят чтобы &quot;идейные&quot; не сбежали.
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