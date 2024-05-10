Ряды ВСУ могут пополнить до 20 тысяч заключенных и людей, имеющих судимость. Об этом сообщил глава Минюста Украины Денис Малюська в интервью украинской службе Би-би-си.
На Украине могут мобилизовать десятки тысяч заключенных
Комментарии
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Елизавета Белая
Мобилизовать то могут. Вот только доедут ли заключенные до передовой? Это люди прожженные и потрепанные жизнью. Как стадо баранов на убой они не пойдут. Скорее всего они наведут свои порядки на передовой. И те кто сейчас в заградотрядах окажутся на нулевке, а мобилизованные зеки проследят чтобы "идейные" не сбежали.
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