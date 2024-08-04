Пермяк, избивший мужчину до смерти, предстанет перед судом

В Перми мужчина предстанет перед судом за то, что избил до смерти хозяина квартиры. Ранее он уже был судим за преступление, совершенное с применением насилия, сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
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