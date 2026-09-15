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Копилка советов на каждый день

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Цвета и астрология

Цвета и астрология

Каждый человек по-своему реагирует на один и тот же цвет. Кому-то больше нравится желтый, кому-то - красный.

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