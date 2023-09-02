Военное обозрение

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«Инструкторов набирают из немецких ветеранов»: бундесвер обучает солдат ВСУ владению танками Leopard 1А5

«Инструкторов набирают из немецких ветеранов»: бундесвер обучает солдат ВСУ владению танками Leopard 1А5

На Западе настолько уверовали в непогрешимость собственной техники, что не готовы признавать технологическое отставание даже своих устаревших изделий, которыми сейчас вооружаются ВСУ.

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