В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

Москвичей пригласили принять участие в тестовом голосовании В Москве 23 августа пройдет тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО: Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка, а также в городском округе Троицк и муниципальном округе Куркино.