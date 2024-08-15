В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

Москвичей пригласили принять участие в тестовом голосовании В Москве 23 августа пройдет тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО: Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка, а также в городском округе Троицк и муниципальном округе Куркино.
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