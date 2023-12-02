ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    Для вас видимо да. Чего еще вам старому человеку надо в час ночи? Другой бы в личке пытался бы что-то там недовольное...Зря мы не слушаем...
  • Александр24
    Думаете загнать в угол хамку большая слава? Не тешьте себя.Зря мы не слушаем...
  • Майя Maja
    Сомневаюсь, что поняли. Про хамство теперь сами к себе. Еще раз повторю = ваша минута славы.. Что моё, то моё. Осталь...Зря мы не слушаем...

Муж четыре года врал, что платит алименты первой жене, а сам отдавал деньги своей маме

Муж четыре года врал, что платит алименты первой жене, а сам отдавал деньги своей маме

Муж, почти уже бывший, считает, что я раздула из мухи слона. Действительно, какая мелочь - четыре года он мне развешивал лапшу по ушам, что у платит бывшей жене алименты на ребенка, а сам в это время отдавал деньги своей маме.

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