Фарид Мухаметшин: Теперь регионы смогут сами выбирать модель местного самоуправления

Фото: © «Татар-информ» Местное самоуправление называют властью, наиболее близкой к народу, ведь именно на этом уровне решаются вопросы благоустройства, работы коммунальных служб и общественных пространств.
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