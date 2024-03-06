Госдеп США сообщил, что Украина может использовать некий план для побед

В Госдепе США рассказали о неких военных сюрпризах, который позволит украинским войскам побеждать.Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что у Украины некий план, который поможет добиваться побед на поле боя.
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