Юрист предостерег от общения с мошенниками даже из любопытства

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных наук Университета «Синергия» Антон Палюлин 18 августа в беседе с агентством «Прайм» заявил, что телефонный разговор с мошенниками даже из любопытства грозит потерей денег, а также «сливом» личных данных.
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