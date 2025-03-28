Ультиматум Москвы: терпение на исходе «Россия не намерена смотреть на атаки по энергетическим объектам» Депутат Госдумы Виктор Заварзин… «Уведомим США и ударим так, что мало не покажется!»: в Госдуме заявили о готовности РФ ответить на атаки ВСУ .