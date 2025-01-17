Мастерская Дедушки Мороза

В государственном учреждении образования ´Детский сад № 77 г. Бобруйска´ во всю кипит работа в мастерской Дедушки Мороза: дети лепят игрушки, выполняют аппликации и рисуют рисунки на новогоднюю тематику .
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