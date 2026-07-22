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Станет ли Крым «осажденной крепостью

Станет ли Крым «осажденной крепостью»? Последние несколько дней, судя по всему, стали одними из самых тяжелых для энергосистемы Крыма – 17 июля губернатор Севастопо.

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