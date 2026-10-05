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Пятый канал

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Три сотни спортсменов поборолись за Кубок атамана Всероссийского казачьего общества

Три сотни спортсменов поборолись за Кубок атамана Всероссийского казачьего общества

Уникальный турнир по смешанным единоборствам прошел в Москве. За Кубок атамана Всероссийского казачьего общества поборолись три сотни спортсменов.

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