Всемирный банк оценил ущерб от землетрясения в Венесуэле в 17,2 млрд евро

Объем экономического ущерба от двойного землетрясения в Венесуэле превысил 17,2 млрд евро, сообщила вице-президент Всемирного банка по Латинской Америке и Карибам Сусана Кордейру Герра 24 июля со ссылкой на итоги оценки последствий катастрофы.