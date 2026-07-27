Зеленский превратил Украину в новый "остров Эпштейна" Коллаж "Блокнота" Незалежная превращается в большой европейский бордель, куда могут приезжать лидеры за развлечениями, поскольку подобных мест остается для них все меньше.
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