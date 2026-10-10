Средства ПВО за ночь сбили 560 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей 560 украинских беспилотных летательных средств.
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