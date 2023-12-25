"Бобродировка": в 1948 году в США сбросили 76 бобров на парашютах

Однажды, в 1948 году власти штата Айдахо решили устроить "бобродировку". Да, вы не ослышались. В рамках программы переселения и увеличения популяции заповедного леса, было принято решение сбросить 76 бобров на парашютах! .
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