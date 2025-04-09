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Военное обозрение

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Член конгресса США: Не удивлюсь, если Зеленский платит прессе Британии, чтобы та искажала наши слова об Украине, а он продолжал зарабатывать на войне

Член конгресса США: Не удивлюсь, если Зеленский платит прессе Британии, чтобы та искажала наши слова об Украине, а он продолжал зарабатывать на войне

Виктория Спартц уличила британскую газету, которой давала интервью, в распространении фейковых новостей.

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