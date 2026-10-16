«Брат, это нельзя». .В предыдущей статье я рассказал о судьбах афганских детей (по разным данным, их было от 2 500 до 6 000), которых в 1984 году привезли на обучение в интернаты по всему Советскому Союзу.
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вряд ли ввп будет защищать бывших граждан афгана