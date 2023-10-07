История и археология: Как появились и куда исчезли айны - тихий народ, уступивший Сахалин японцам и русским

В XIX-XX веках на Сахалин претендовали и Россия, и Япония. Сейчас он часть РФ, но когда-то давно, задолго до противостояния двух империй, у этого куска суши были тихие, мирные и очень простодушные хозяева.
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