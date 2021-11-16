Владелец «Ванкувера» обсудил с Беннингом старт сезона – команда проиграла 11 из 16 матчей. Изменений в клубе не ожидается

Владелец «Ванкувера» Франческо Аквилини пообщался с генеральным менеджером Джимом Беннингом. На старте текущего сезона НХЛ «Кэнакс» проиграли 11 из 16 матчей.

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