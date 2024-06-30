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Губернатор Травников поздравил жителей со 131-й годовщиной Новосибирска

Губернатор Травников поздравил жителей со 131-й годовщиной Новосибирска

День рождения Новосибирска в этом году не стал причиной перекрытия центра города.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в воскресенье, 30 июня, поздравил горожан со 131-м Днём рождения областного центра.

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