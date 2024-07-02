Четыре приморских села все еще остаются отрезанными от инфраструктуры

В Приморье остаются отрезанными от инфраструктуры четыре населенных пункта, сообщает PRIMPRESS. Спад воды начался в подтопленных районах края, но четыре населенных пункта в Красноармейском и Пожарском округах по-прежнему остаются без транспортного сообщения.