Четыре приморских села все еще остаются отрезанными от инфраструктуры

В Приморье остаются отрезанными от инфраструктуры четыре населенных пункта, сообщает PRIMPRESS. Спад воды начался в подтопленных районах края, но четыре населенных пункта в Красноармейском и Пожарском округах по-прежнему остаются без транспортного сообщения.
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