Пресс-конференция «Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства»

фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции «Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства» В понедельник, 14 апреля 2025 года, в 11:00 состоялась пресс-конференция Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на тему: «Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства».