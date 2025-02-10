В Красноярском крае из-за серьезной аварии пострадали дети

По данным полиции, они не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает «НИА-Красноярск». По предварительным сведениям, водитель «Тойота Платц» направлялся в сторону Кызыла по автодороге Р-257 «Енисей», однако на 612 км трассы мужчина выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем.