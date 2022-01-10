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Кардиолог Шугушев рассказал о последствиях коронавируса для сердца

Кардиолог Шугушев рассказал о последствиях коронавируса для сердца

Доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев в беседе с радио Sputnik заявил, что COVID-19 может привести к миокардиту и стать причиной сердечной недостаточности.

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