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Сретение Господне 15 февраля: история, традиции и значение праздника

Сретение Господне 15 февраля: история, традиции и значение праздника

Сретение Господне 15 февраля: история, традиции и значение праздника Ирина ВальковаСретение Господне — один из важнейших христианских праздников, отмечаемый православными и католическими верующими по всему миру.

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