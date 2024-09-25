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  • Eduard
    Что смешно,обвинили трех укропов,отвезли их на границу с Украиной ,а потом обвиниип задним чистом!СВР оценила новую...
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«Хезболла» заявила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад»

«Хезболла» заявила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад»

Со стороны вооруженных формирований «Хезболлы» была выпущена ракета по командному пункту израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом, который ответственен за ликвидацию нескольких глав движения и взрывы пейджеров в Ливане, сообщило шиитское движение в Telegram.

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