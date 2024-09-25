«Хезболла» заявила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад»

Со стороны вооруженных формирований «Хезболлы» была выпущена ракета по командному пункту израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом, который ответственен за ликвидацию нескольких глав движения и взрывы пейджеров в Ливане, сообщило шиитское движение в Telegram.