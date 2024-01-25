Зимний пейзаж с его белоснежными просторами и приглушенными тонами всегда создает атмосферу таинственности и умиротворения.
Картины зимы
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Зимний пейзаж с его белоснежными просторами и приглушенными тонами всегда создает атмосферу таинственности и умиротворения.
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