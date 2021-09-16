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Истребительная авиация армии ВВС и ПВО ВВО выполнила учебно-тренировочные полеты в Приморском и Хабаровском краях

Истребительная авиация армии ВВС и ПВО ВВО выполнила учебно-тренировочные полеты в Приморском и Хабаровском краях

Помимо этого, в рамках занятий летчики отработали элементы простого и сложного пилотажа. Полеты в заданные районы осуществлялись на разных скоростях.

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