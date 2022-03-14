В сводке Генштаба ВСУ по итогам суток не было представлено ни одной цифры

Сводка генерального штаба ВСУ по итогам 13 марта обратила на себя особое внимание. Отличается она тем, что в ней не представлено ни одной цифры, включая цифр об уничтоженной технике, которыми обычно изобиловали сводки ГШ ВСУ, публиковавшиеся ранее.