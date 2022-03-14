В сводке Генштаба ВСУ по итогам суток не было представлено ни одной цифры

Сводка генерального штаба ВСУ по итогам 13 марта обратила на себя особое внимание. Отличается она тем, что в ней не представлено ни одной цифры, включая цифр об уничтоженной технике, которыми обычно изобиловали сводки ГШ ВСУ, публиковавшиеся ранее.
Сводка генерального штаба ВСУ по итогам 13 марта обратила на себя особое внимание. Отличается она тем, что в ней не представлено ни одной цифры, включая цифр об уничтоженной технике, которыми обычно изобиловали сводки ГШ ВСУ, публиковавшиеся ранее.
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