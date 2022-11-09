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На Сахалине мобилизованные военнослужащие ВВО учатся управлять квадрокоптерами

На Сахалине мобилизованные военнослужащие ВВО учатся управлять квадрокоптерами

Занятия проходят ежедневно на полигоне «Успеновский», где опытные инструкторы и операторы БПЛА помогают мобилизованным сахалинцам освоить азы управления дронами.

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