НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Свежие комментарии

  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

На застройщика в Красноярске подали в суд из-за нехватки бесплатных парковок

На застройщика в Красноярске подали в суд из-за нехватки бесплатных парковок

Прокуратура подала иск в Свердловский районный суд из-за парковок в Тихих зорях. Проверка показала, что возле домов 31, 35, 41, 37 и 37б по улице Лесников поставить машину можно только платно, а это противоречит договору долевого участия, по которому большинство людей купили квартиры.

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