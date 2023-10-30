На застройщика в Красноярске подали в суд из-за нехватки бесплатных парковок

Прокуратура подала иск в Свердловский районный суд из-за парковок в Тихих зорях. Проверка показала, что возле домов 31, 35, 41, 37 и 37б по улице Лесников поставить машину можно только платно, а это противоречит договору долевого участия, по которому большинство людей купили квартиры.