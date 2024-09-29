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Аргументы и Факты

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ВС РФ ликвидировали украинского продюсера Житницкого из бригады Зеленского

ВС РФ ликвидировали украинского продюсера Житницкого из бригады Зеленского

В Национальном союзе журналистов Украины сообщили о гибели в зоне проведения специальной военной операции Станислава Житницкого, который ранее работал продюсером на украинских телеканалах СТБ и «Новый канал».

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