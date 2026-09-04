Почему так резко заболела Набиуллина? Маркелов дал версию, о которой никто не говорил

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина внезапно сказалась больной в самый разгар финансового сезона. Из-за больничного, который является официальной причиной исчезновения главы ЦБ из инфополя и с трибун, Набиуллина пропустила Петербургский Международный Экономический форум и форум НАУФОР.
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