Почему так резко заболела Набиуллина? Маркелов дал версию, о которой никто не говорил

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина внезапно сказалась больной в самый разгар финансового сезона. Из-за больничного, который является официальной причиной исчезновения главы ЦБ из инфополя и с трибун, Набиуллина пропустила Петербургский Международный Экономический форум и форум НАУФОР.