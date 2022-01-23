За сутки в России госпитализировано 6 211 заболевших COVID-19

Распределение по субъектам такое: Москва - 17528 Санкт-Петербург - 9535 Московская область - 7056 Нижегородская область - 1258 Свердловская область - 883 Самарская область - 934 Ростовская область - 919 Воронежская область - 799 Красноярский край - 456 Пермский край - 916 Иркутская область - 542 Челябинская область - 552 Саратовская область - 427 Омская область - 598 Волгоградская область - 483 Ставропольский край - 929 Хабаровский край - 292 Краснодарский край - 880 Республика Крым - 298 Архангельская область - 744 Республика Башкортостан - 339 Алтайский край - 431 Ульяновская область - 276 Оренбургская область - 486 Приморский край - 373 Ленинградская область - 622 Пензенская область - 220 Тверская область - 327 Вологодская область - 299 Ханты-Мансийский АО - 1142 Новосибирская область - 248 Республика Коми - 315 Брянская область - 232 Забайкальский край - 247 Тюменская область - 405 Мурманская область - 239 Республика Карелия - 328 Кемеровская область - 317 Ярославская область - 277 Смоленская область - 178 Липецкая область - 282 Калининградская область - 401 Владимирская область - 332 Астраханская область - 390 Белгородская область - 219 Курская область - 182 Кировская область - 353 Республика Саха (Якутия) - 1007 Удмуртская Республика - 418 Тульская область - 320 Республика Бурятия - 307 Орловская область - 350 Псковская область - 159 Ивановская область - 159 Республика Дагестан - 342 Новгородская область - 258 Калужская область - 225 Тамбовская область - 231 Томская область - 157 Ямало-Ненецкий автономный округ - 571 Рязанская область - 205 Амурская область - 158 Республика Хакасия - 235 Севастополь - 212 Курганская область - 104 Костромская область - 159 Чувашская Республика - 190 Республика Татарстан - 213 Сахалинская область - 190 Кабардино-Балкарская Республика - 130 Республика Мордовия - 152 Республика Калмыкия - 125 Карачаево-Черкесская Республика - 86 Чеченская Республика - 206 Республика Северная Осетия - Алания - 95 Республика Тыва - 150 Республика Марий Эл - 153 Республика Ингушетия - 105 Республика Адыгея - 105 Республика Алтай - 52 Камчатский край - 102 Магаданская область - 41 Еврейская автономная область - 22 Ненецкий автономный округ - 16 Чукотский автономный округ - 6 Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 108 191 случай коронавируса в 85 регионах.