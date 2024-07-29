Уроки, которые можно извлечь из конфликта на Украине. Ограничение и сдерживание действий

Несмотря на современную западную технику и большое напряжение сил, Украине не удалось прорвать возводимую в течение нескольких месяцев российскую оборонительную линию и достичь заметных территориальных приобретений.
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