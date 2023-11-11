Решение по Валиевой вынесут в январе 2024-го, флаги Палестины разрешены на ЧМ U17, Базылюк и Федотов победили на юниорском Гран-при, «Реал» опять потерял Гюлера и другие новости

1. CAS объявил, что слушания по делу Камилы Валиевой завершены, а решение ожидается к концу января 2024 года.
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