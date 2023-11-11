Решение по Валиевой вынесут в январе 2024-го, флаги Палестины разрешены на ЧМ U17, Базылюк и Федотов победили на юниорском Гран-при, «Реал» опять потерял Гюлера и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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КузнецовВВ
вместо Бостона надо в Нагано поднять
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13 час.
Лена Мисько
почему?
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13 час.
КузнецовВВ
первая и единственная победа Чехии на олимпиадах, к тому же с участием всех сильнейших игроков.
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13 час.

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