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Космический снимок 1967 года запечатлел пугающий объект на Луне

Космический снимок 1967 года запечатлел пугающий объект на Луне

Снимок Луны, сделанный американским аппаратом Lunar Orbiter 3 еще в 1967 г., вновь оказался в центре внимания из-за необычной интерпретации одного из деталей изображения.

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