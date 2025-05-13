❗️⚡️Несколько американских истребителей F-16C, а также истребитель пятого поколения F-35A Lightning II едва не были сбиты средствами ПВО хуситов в небе над Йеменом.
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❗️⚡️Несколько американских истребителей F-16C, а также истребитель пятого поколения F-35A Lightning II едва не были сбиты средствами ПВО хуситов в небе над Йеменом.