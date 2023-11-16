Байден и Си Цзиньпин провели переговоры на саммите АТЭС

Лидеры договорились возобновить связь между военными КНР и США на высоком уровне. Но после диалога, на пресс-конференции, Байден, отвечая на вопрос, отметил, что по-прежнему считает Си «диктатором»Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры на саммите АТЭС.