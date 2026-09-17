На Кубани заменили более 1200 км тепловых сетей с 2016 года

Работа без сбоев Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, посвященное итогам подготовки систем жизнеобеспечения и социальных объектов региона к предстоящему отопительному сезону.
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