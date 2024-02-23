Боец ВС России рассказал RT об отражении атак на участке Работино — Вербовое

Военнослужащий Вооружённых сил России Роман Дебелый рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, как участвовал в отражении контрнаступления украинской армии на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.
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