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Известная рок-группа посвятила песню бойцам СВО

Известная рок-группа посвятила песню бойцам СВО

Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето» о бойцах СВО Больше новостей в сюжете: Военная спецоперация на Украине Музыкальная группа «Чайф» представила процесс записи своей новой композиции «Донбасское лето», посвященной военнослужащим специальной военной операции.

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