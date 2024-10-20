Известная рок-группа посвятила песню бойцам СВО

Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето» о бойцах СВО Больше новостей в сюжете: Военная спецоперация на Украине Музыкальная группа «Чайф» представила процесс записи своей новой композиции «Донбасское лето», посвященной военнослужащим специальной военной операции.
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