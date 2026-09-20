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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гордон после 2:1 «Трактора» с «Авангардом»: «Собаку можно дрессировать, а кот все равно будет делать, что захочет. Большинство напоминает кота, порой начинает действовать по‑своему»

Главный тренер « Трактора » Скотт Гордон после победы над « Авангардом » (2:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ сравнил игру большинства с поведением кота и собаки.

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