Депутат, которому запретили ехать на СВО, предложил «подрывать и захватывать» танкеры Украины, США и Европы.
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Депутат, которому запретили ехать на СВО, предложил «подрывать и захватывать» танкеры Украины, США и Европы.
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