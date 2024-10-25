А в народном календаре Андронов день и время особенно звездных ночей – почаще смотрите на небо, напитывайтесь красотой.
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А в народном календаре Андронов день и время особенно звездных ночей – почаще смотрите на небо, напитывайтесь красотой.