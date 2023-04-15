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Финансовый эксперт Лашко перечислил преимущества обмена недвижимости

Финансовый эксперт Лашко перечислил преимущества обмена недвижимости

Обмен недвижимостью может быть более выгодным, чем продажа квартиры и покупка новой, ведь владельцы могут подобрать себе не только идеальное жилье, но и избежать дополнительных расходов, передают «Известия» мнение финансового эксперта Алексея Ляшко.

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