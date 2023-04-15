Финансовый эксперт Лашко перечислил преимущества обмена недвижимости

Обмен недвижимостью может быть более выгодным, чем продажа квартиры и покупка новой, ведь владельцы могут подобрать себе не только идеальное жилье, но и избежать дополнительных расходов, передают «Известия» мнение финансового эксперта Алексея Ляшко.