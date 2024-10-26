15+ человек рассказали о своих коллегах, чьи выходки, мягко говоря, странные

Люди могут по-разному относиться к коллективу, в котором они работают. Если одни бегут с утра в офис с радостным предвкушением общения с любимыми коллегами, то другие думают: "Глаза бы мои этих людей не видели!" А все потому, что некоторые сотрудники иногда позволяют себе ну очень странные выходки.